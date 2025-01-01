В Пермском крае проверят обоснованность сокращения работников Кунгурской пещеры Планируется уволить 140 сотрудников Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

В связи с планируемым увольнением 140 сотрудников компаний «Сталагмит», «Сталагмит-Экскурс» и ГТК, Гострудинспекция по Пермскому краю инициирует проверку правомерности данной процедуры. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В инспекции рассказали, что компания «Сталагмит-Экскурс», занимающаяся организацией экскурсий в Кунгурской ледяной пещере, объясняет предстоящее сокращение штата (намечено на 3 июля 2025 года) высоким риском утраты лицензии на экскурсионную деятельность.

При этом, заметили в надзорном органе, основным видом экономической деятельности ООО «Сталагмит» является предоставление гостиничных услуг и временного проживания, а ГТК специализируется на розничной продаже сувениров и предметов народных промыслов, что не требует наличия вышеупомянутой лицензии.

«В целях недопущения социальной напряжённости и массовой безработицы должностные лица государственной инспекции труда проверят обоснованность сокращения штата в ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс» и ООО «ГТК». В настоящее время в отношении указанных хозяйствующих субъектов инициируется проведение контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с прокуратурой», — прокомментировала ситуацию Ирина Зройчикова, заместитель руководителя Гострудинспекции по Пермскому краю (по правовым вопросам).

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