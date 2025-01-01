Алёна Бронникова Пермский производитель кормов для животных регистрирует первый бренд В Роспатент отправлена заявка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский производитель кормов для домашних питомцев ООО «Флаффи Рус» 27 мая направил в Роспатент заявку на регистрацию своего первого бренда. По данным сайта Znakoved под маркой Zazubami планируется создавать бирки, изделия из кожи или замши, такие как сумки и ошейники, автоматы для видеоигр, игрушки и спортивные товары, производить корм для животных и семена.

Совладелец и гендиректор «Флаффи Рус» Глеб Бахтигаряев рассказал «Коммерсантъ-Прикамью», что под этим брендом будут производить сушёные лакомства для собак.

Компания была зарегистрирована в марте 2025 года, основным видом деятельности стало производство готовых кормов для непродуктивных животных. Тогда сообщалось, что объём изготовления продукции сухих кормов составит от 500 до 600 кг ежемесячно. Запуск ожидается ближе к лету. Готовую продукцию владельцы намерены распространять по всей России через онлайн-площадки.

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