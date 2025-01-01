В Перми готовится к запуску новое производство кормов для животных Его возглавит директор учебного центра по подготовке учеников к ОГЭ и ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми зарегистрирована компания ООО «Флаффи Рус». По сведениям «СПАРК-Интерфакс», сфера деятельности фирмы охватывает изготовление кормов для домашних питомцев, а также переработку и консервирование мясной продукции. Совладельцами компании в равных долях выступают генеральный директор Глеб Бахтигаряев и предпринимательница Анна Смирнова. Уставный капитал компании составляет 1,5 млн руб.

Глеб Бахтигаряев является преподавателем математики и обществознания, а также владельцем и руководителем учебного центра «Результат», где, в частности, осуществляется подготовка учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Анна Смирнова специализируется на маркетинговых исследованиях в Москве.

Как сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» Глеб Бахтигаряев, новая компания сосредоточится на производстве сухих кормов для домашних животных. По оценкам предпринимателя, объём производства «Флаффи Рус» составит от 500 до 600 кг ежемесячно. Для производства продукции планируется использовать местные сельскохозяйственные компоненты как растительного, так и животного происхождения. Запуск производства ожидается ближе к лету. Готовая продукция будет распространяться по всей России через онлайн-площадки. Общая сумма инвестиций в проект не разглашается.

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