Алёна Бронникова Выручка Майского мясокомбината в Пермском крае составила 1,2 млрд рублей Показатель за год вырос на 24% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно финансовым отчётам за 2024 год, опубликованным пермским ООО «Майский мясокомбинат», выручка предприятия составила 1,18 млрд руб. По информации ресурса БФО, это на 24,6% больше, чем годом ранее, когда показатель достигал 949,42 млн руб.

Чистая прибыль организации также продемонстрировала значительный рост. Показатель увеличился на 13,8% — с 4,11 до 4,68 млн руб.

«Майский мясокомбинат» находится в Краснокамском округе Пермского края, работает на базе обанкротившегося Пермского свинокомплекса как перерабатывающее предприятие. Как указано на официальном сайте, ведёт историю с 1975 года. В линейке присутствует более 200 наименований. Директор ООО — Дмитрий Челушкин, учредитель — АО «Агро-Холдинг Майский».

В декабре владеющее имуществом и поголовьем Пермского свинокомплекса АО «Агро-Альянс» выкупило ханты-мансийскую компанию ООО «Армада», которое является крупнейшим кредитором сельхозпредприятия. В июле 2024 года оно получило право на переуступку долга в размере 200,4 млн руб. от ПАО «Пермэнергосбыт». Компания специализируется на оптовой торговле ломом и обработке отходов из лома.

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