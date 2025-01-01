Алёна Бронникова На территории Прикамья за сутки произошёл 21 пожар Обошлось без жертв Поделиться Твитнуть

Иван Петров

За сутки 7 июня на территории Прикамья был зарегистрирован 21 пожар в 10 муниципалитетах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате происшествий погибших и травмированных нет.

Большинство пожаров произошло на территории Перми — в региональном центре за сутки зарегистрировали семь случаев. В Березниковском городском округе произошло три пожара, по два произошли в Кудымкарском, Лысьвенском и Пермском муниципальных округах. Ещё по одному были зарегистрированы на территориях Добрянского, Чусовского, Очёрского, Александровского и Чайковского округов.

Во время одного из происшествий пожарным удалось спасти 19 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Ночью 7 в жилом доме на ул. Орджоникидзе в Лысьве произошло возгорание, пламя охватило деревянную дверь на втором этаже в тамбуре подъезда. По предварительным данным, причиной стал преднамеренный поджог.

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