Алёна Бронникова Пермяков предупреждают о грозе и сильных порывах ветра 9 июня Днём воздух в регионе прогреется до +29° Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермская ЕДДС и краевое МЧС предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории 9 июня. В отдельных районах региона в этот ожидаются грозы с сильными порывами ветра до 15-18 м/с.

Жителям рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, быть аккуратными при разведении костров, топке печей в банях. В период грозы нужно воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении, отключите питание электроприборов и закрыть окна, прятаться под высокими деревьями не рекомендуется. В связи с прогнозом в МЧС предупреждают о возможных обрывах линии электропередачи, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении ДТП.

Согласно опубликованной информации на сайте Пермского ЦГМС, ночью 9 июня температура воздуха в регионе ожидается на уровне +11…+16°, ветер южный 3-8 м/с, местами возможны кратковременные дожди. Днём потеплеет до +24…+29°, местами также пройдут кратковременные дожди с грозами в отдельных районах, ветер будет юго-западным 7-12 м/с, при грозах усилится до 15-18 м/с. В течение дня местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в течение недели 9-15 июня температура воздуха в Пермском крае будет постепенно повышаться. Пик потепления придётся на 10-11 числа, когда столбики термометров покажут до +30°.

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