Синоптики назвали самые жаркие дни в Прикамье на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Пермском крае началось потепление. В ночь на субботу, 7 июня, ещё сохранялась прохладная погода от +4…+9˚ из-за влияния антициклона, пересекающего Урал. Но уже днём при переменной облачности температура поднимется до +20…+25˚ по краю, в Перми до +24˚. На северо-западе края вечером возможны грозы. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В воскресенье с запада приблизится ложбина с размывающимся фронтом. В первой половине дня кратковременные ливни с грозами вероятны на западе края, во второй половине дня — в центральных районах, но не повсеместно, на востоке осадки маловероятны. Ночью станет значительно теплее, чем накануне, от +8…+10˚ на востоке до +14…+16˚ на западе края и до +12˚ в Перми. Днём ожидается +21…+26˚ по краю и до +24˚ в Перми.

На следующей неделе температура в Пермском крае будет постепенно повышаться. В понедельник температура уже будет +27…+29˚ в южной части края и в Перми. А пик потепления ожидается, вероятно, 10-11 июня. В южных районах края воздух в эти дни прогреется до +30˚.

В отличие от недавнего периода тепла, на этот раз на европейскую часть России и Урал надвигается тёплая и влажная воздушная масса из Средиземноморья. Следует ожидать, что жаркая погода будет сопровождаться активными грозами.

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