Алёна Бронникова Жительница Пермского края завоевала Кубок мира по боевому самбо с одной рукой Валерия Тепышева посвятила победу скончавшемуся тренеру Артёму Норину Поделиться Твитнуть

Фото: группа "САМБО | ММА | СОЛИКАМСК" ВКонтакте

Воспитанница соликамского СШОР «Старт» Валерия Тепышева стала обладательницей Кубка мира по боевому самбо в Армении в категории 50 кг, несмотря на полученную серьёзную травму руки. Первый день соревнований завершился 7 июня.

«В Ереване завершился первый старт сборной команды России по самбо, откуда мы везём трудовое «золото». Валерия показала настоящую силу воли и характер. Впереди восстановление и подготовка к чемпионату мира. Победа посвящается тренеру, подготовившему спортсменку — Артёму Николаевичу Норину», — сообщается в группе Соликамской федерации по спортивному и боевому самбо ВКонтакте.

К соревнованиям спортсменку подготовил Олег Цыпуштанов.

В мае скоропостижно скончался тренер по смешанным боевым искусствам Артём Норин. В федерации отметили, что он в Соликамске зародил и занимался развитием ММА. О причинах его смерти не сообщалось.

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