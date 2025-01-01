Скоропостижно скончался основатель ММА в Соликамске Пермского края Артёму Норину было 45 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа "САМБО | ММА | СОЛИКАМСК" ВКонтакте

На 46-м году скончался Артём Норин, тренер по смешанным боевым искусствам, занимавшийся развитием ММА в Соликамске. Об этом 25 мая сообщили в группе местной Федерации спортивного и боевого самбо ВКонтакте.

«Сегодня скоропостижно ушёл из жизни наш наставник и тренер Артём Николаевич Норин. Человек, воспитавший множество чемпионов. Зародил ММА в нашем городе и развивал до конца своих дней. Светлый и добродушный, самый честный и справедливый. Светлая и вечная память замечательному тренеру и скромному человеку», — говорится в некрологе.

О причинах смерти коллеги Артёма Норина не сообщают. Информация о дате и месте прощания с тренером в публикации также не раскрывается. Подписчики выразили соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что его смерть стала невосполнимой утратой для спортивного сообщества.

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