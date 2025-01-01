Алёна Бронникова В Прикамье к 80-летию Победы запустили тур выставки «Без срока давности» Экспозиция будет показана в 30 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

В Прикамье к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне краевым СКР в рамках общенационального проекта была создана памятная выставка под названием «Без срока давности». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

Экспозиция была открыта в мае 2025 года. Она располагалась в госпитале для ветеранов и в региональном следственном управлении, сейчас её можно посетить в Музее истории Пермского округа. В дальнейшем выставку планируется представить в 30 муниципалитетах края.

Информационные стенды демонстрируют архивные документы и фотографии, посвящённые карательным операциям и преступлениям нацистской Германии против мирного населения СССР. Здесь представлены факты массового террора, в том числе засекреченные более 75 лет материалы. Проект создан для формирования в обществе негативного отношения к нацизму.

Ранее стало известно, что 15 июня в Пермь прибудет агитпоезд Минобороны РФ. В его составе будет восемь вагонов-экспозиций и четыре платформы с образцами трофейной техники.

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