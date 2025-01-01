Алёна Бронникова В приобретённой пермской фармкомпанией лаборатории сменился руководитель В мае основным владельцем «Кинетик-фарм» стал «Медисорб» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

У московского ООО «Кинетик-фарм», основная доля которого принадлежит пермской фармацевтической компании «Медисорб», в начале июня сменился руководитель. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 4 июня вместо Дмитрия Шоболова генеральным директором была назначена Александра Фотеева.

Она также руководит другой структурой «Медисорба» с момента её основания в 2012 году — ООО «Парма Клиникал». Компания, как и «Кинетик-фарм», занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

В мае «Медисорб» приобрела 80% акций лаборатории «Кинетик-фарм», правопреемника московского ООО «Гармоникс». Дмитрию Шоболову принадлежит 16% доли, остальные 4% — Тамаре Балаянц. Уставный капитал «Кинетик-фарм» составляет 25 тыс. руб., выручка за 2024 год составила 84,1 млн руб., чистая прибыль — 56,1 млн руб.

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