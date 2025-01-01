Алина Наумова Пермская фармкомпания приобрела долю московской лаборатории Теперь «Медисорб» принадлежит 80% акций компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская фармацевтическая компания «Медисорб» приобрела 80% акций московской научно-исследовательской лаборатории «Кинетик-фарм», сообщает издание «Ъ-Прикамья». Сумма сделки неизвестна.

Цель сделки — усилить потенциал компании «Медисорб». Компания планирует использовать новые активы для разработки дженериков, особенно в области сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета. Переход долей состоялся 16 мая, и сейчас 16% акций «Кинетик-фарм» принадлежат гендиректору Дмитрию Шоболову, а 4% — Тамаре Балаянц. Ранее они контролировали компанию в соотношении 80% и 20% соответственно.





«Кинетик-фарм» занимается научными исследованиями в естественных и технических науках, была основана в 2019 году как правопреемник ООО «Гармоникс».





АО «Медисорб», основанное в 1993 году, производит дженерики, в том числе такие известные препараты, как цитрамон и парацетамол. В штате компании более 500 сотрудников. С 2020 года её возглавляет Юрий Фотеев.

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