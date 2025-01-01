Пермяки стоят в многокилометровой пробке перед Чусовским мостом Поделиться Твитнуть

Жители Перми, планировавшие выезд из города, с утра 7 июня столкнулись с масштабным затором на пути к Чусовскому мосту.

Согласно данным «Яндекс Карт», пробка растянулась более чем на 6-8 км вдоль Восточного обхода. Она сохраняется до сих пор. На двух отрезках дороги движение полностью остановлено.

Примечательно, что сам Чусовской мост остаётся свободным для проезда.

Жители Перми выражают недовольство затором. Водители отмечают, что такая ситуация наблюдается чуть ли не каждую пятницу и субботу при выезде из города, а в воскресенье — в сторону краевого центра.

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