В Пермском крае пожарные спасли пенсионера от падения с 4 этажа Поделиться Твитнуть

фото очевидцев предоставлено ГУ МЧС по региону

В Чайковском вечером 6 июня прохожие стали свидетелями тревожного зрелища: на балконе четвёртого этажа, свесив ноги, сидел пожилой мужчина. Немедленно была вызвана бригада пожарных-спасателей.

Оперативная группа из 49-й пожарной части быстро прибыла на место происшествия, на ул. Вокзальную.

Действуя без задержек, пожарные развернули автолестницу, по которой незамедлительно поднялся М. Гумиров, сотрудник пожарной службы. Он взял пожилого человека на руки и занёс его внутрь квартиры.

«Главное, что успели вовремя», — подчеркнул Дмитрий Зорин, инструктор по управлению пожарной техникой, участвовавший в спасательной операции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.