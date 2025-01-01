За 6 июня в Прикамье произошло 16 пожаров Один человек травмирован Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 6 июня 2025 года в Пермском крае было потушено 16 пожаров. Среди них восемь случаев зафиксировано в Перми, по два — в Юсьвинском и Лысьвенском муниципальных районах, по одному в Соликамском, Куединском, Еловском и Чайковском округах. Сообщений о погибших не поступало, однако один человек получил травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Спасатели подробнее рассказали о происшествии, в котором пострадал человек.

Инцидент произошёл в ночь на 6 июня в п. Обманка (Лысьвенский округ) на ул. Полевой. Огонь охватил жилой дом и баню. До прибытия пожарных расчётов женщина самостоятельно покинула горящее строение, получив ожоги различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 96 кв. м. Предположительной причиной возгорания названо короткое замыкание в электросети.

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