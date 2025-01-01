За май в Перми родилось 840 детей Зарегистрировано семь двоен Поделиться Твитнуть

В управлении ЗАГС администрации Перми представили отчёт о деятельности за май 2025 года. За последний месяц весны было зарегистрировано в общей сложности 3026 актов гражданского состояния по всем категориям.

Появилось на свет 840 младенцев, среди которых 423 мальчика и 417 девочек. В органах ЗАГС зарегистрировали семь случаев рождения двойняшек.

В Перми узаконили свои отношения 506 пар. Также поздравили 89 пар, отмечающих юбилеи совместной жизни, из них семь пар «золотых» юбиляров и две пары «серебряных».

Для сравнения: в апреле 2025 года в Перми было оформлено 3219 актов гражданского состояния по всем типам. Было зарегистрировано 852 рождения детей, в том числе 452 мальчика и 400 девочек. В апреле в Перми заключили браки 615 пар.

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