Власти ещё одного муниципалитета в Прикамье выплатят ребёнку компенсацию за укус бездомной собаки Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Кизеле суд удовлетворил иск прокурора, обязав местные власти выплатить компенсацию морального ущерба несовершеннолетнему, пострадавшему от нападения собаки. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Поясняется, что прокуратура Кизела в Пермском крае инициировала проверку после обращения представителя несовершеннолетнего, который подвергся укусу бродячего животного.

Выяснилось, что в феврале 2025 года в черте Кизела бездомная собака нанесла укусы ребёнку.

Согласно действующим нормам, отлов безнадзорных животных входит в компетенцию органов местного самоуправления. Забота о детях является приоритетом государственной политики, подразумевающим ответственность должностных лиц за нарушение прав ребёнка и причинение ему вреда. Граждане, в свою очередь, имеют право на безопасную среду обитания.

Исходя из этого, прокурор подал иск в суд, который постановил взыскать с органа местного самоуправления денежную компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.

После вступления решения суда в силу прокуратура будет следить за его исполнением.

Ранее сообщалось, что школьник, подвергшийся нападению бездомной собаки по дороге в учебное заведение в Октябрьском округе в феврале 2025 года, тоже получит денежную компенсацию от властей.

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