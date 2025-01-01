В Прикамье укушенный бродячей собакой ребёнок получит компенсацию в 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае школьник, подвергшийся нападению бездомной собаки по дороге в учебное заведение, получит денежную компенсацию в 100 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошёл в Октябрьском округе в феврале 2025 года. По дороге на занятия на ребёнка напала бродячая собака, в результате чего он получил телесные повреждения. Законный представитель пострадавшего обратился с жалобой в местную прокуратуру, инициировавшую проверку деятельности администрации округа.

По результатам проверки установлено, что отлов безнадзорных животных относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако администрацией округа не были приняты надлежащие меры по отлову бродячих собак.

Также было установлено, что с владельцами домашних питомцев не проводилась разъяснительная работа о правилах содержания животных. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации в пользу пострадавшего ребёнка.

Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования, обязав администрацию выплатить 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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