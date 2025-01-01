Глава СКР снова затребовал доклад по делу о нарушении природоохранного законодательства в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В связи с повторным обращением жителя Перми в Информационный центр СК России относительно нарушений природоохранных норм компанией ООО «Пермский картон», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил информацию по данному делу. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Гражданин жалуется на систематические выбросы вредных веществ в атмосферу и сброс отходов производства в Чусовую, которая впадает в Каму. Данные действия, пишет он, оказывают пагубное влияние на экологическую обстановку, флору и фауну водоёмов. Жалобы в соответствующие инстанции не дали желаемых результатов.

Ранее этот случай уже привлекал внимание средств массовой информации, и Бастрыкин уже давал указание о предоставлении отчёта. В настоящее время СУ СК России по Пермскому краю ведёт расследование уголовного дела.

Председатель СК РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову подготовить доклад о текущем состоянии расследования.

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