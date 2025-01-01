Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль в Перми опубликовал клубную программу На площадке «Триумфа» пройдут камерные концерты, кинопоказы и встречи со звёздами фестиваля Поделиться Твитнуть

Гюнай Мусаева

Дягилевский фестиваль опубликовал на своём сайте клубную программу 2025 года.

Как обычно, фестивальный клуб расположится в Частной филармонии «Триумф». Куратором клубной программы в этом году впервые стал режиссёр Пермской оперы Фёдор Федотов — автор постановок «Реки Кёрлью» (12+) Бриттена, «Похмелья» (18+) Георгия Фёдорова и «Тоски» (16+) Пуччини. На Дягилевском фестивале он также выступил в качестве режиссёра-постановщика спектакля-«бродилки» «Седьмая печать» (16+) на территории предприятия «Сибур-Химпром».

Прежний куратор фестивального клуба Александр Шумилин в этом году курирует экспериментальную фестивальную программу «Горизонты Д».

Общее название для всех клубных событий — «Эфир». В аннотации программы говорится:

«В этом году фестивальный клуб обрёл форму аллегорического телеэфира, где события меняются так же стремительно, как переключаются каналы. Клуб вырвался из сетки вещания и зажил по своим законам — он не следует правилам и не просит объяснений. Он передаёт сигнал, улавливает импульсы, рождает новые формы на пересечении пространства, времени и чувств. Каждый день — новая частота. То показы современного кино, то новые оперные формы и перформативные эксперименты, то творческие встречи и лекции».

Каждый клубный день будет начинаться в 12:00 с «Распева» (12+). Артисты хора musicAeterna приглашают всех желающих петь хором. На каждой встрече один из артистов хора musicAeterna разучивает с участниками вокальное произведение по собственному выбору. Встреча состоит из личного знакомства с артистом, небольшого разговора о предлагаемом сочинении, вокальной разминки, разучивания партий по нотам и, наконец, исполнения произведения к всеобщему удовольствию. Участвовать в проекте могут все, кто имеет базовые навыки пения и чтения нот. Необходима регистрация на сайте.

Среди разучиваемых любительским хором произведений — «Богородице, Дево, радуйся» из цикла «Три духовных хора» Альфреда Шнитке, «Белый день» Александра Маноцкова на слова Арсения Тарковского, хоровое переложение «Неаполитанской песенки» из «Детского альбома» Петра Ильича Чайковского, хор Георгия Свиридова «Балаганчик» из кантаты «Ночные облака» и другие замечательные произведения для хора.

Днём — в 14:00 или 15:00 — в фестивальном клубе запланированы творческие встречи с участниками фестиваля. Пройдут встречи с режиссёром Дмитрием Волкостреловым, главным хормейстером musicAeterna Виталием Полонским, балериной Дарьей Павленко и другими выдающимися творческими людьми.

В программе кинопросмотров — «Человеческий голос» Дмитрия Волкострелова (16+), сделанный для пермской постановки одноимённой оперы Франсиса Пуленка, в главной и единственной роли — Надежда Павлова; «Персона» Ингмара Бергмана (16+), документальный фильм «Галантные Индии» (18+) о знаменитой постановке режиссёра Клемана Кожитора и хореографа Бинту Дембеле, в которой под музыку Рамо танцуют 30 исполнителей хип-хопа, крампа, брейк-данса и вога; и много других фильмов и видеоверсий знаменитых спектаклей.

Концертная программа фестивального клуба включает в себя одноактную оперу Георгия Фёдорова «Как дела у мамы в Кукушкино?» (18+) в постановке Фёдора Федотова; вокально-фортепианный вечер «В гостях у княгини Эдмон де Полиньяк» (12+), где в исполнении сопрано Дианы Носыревой и пианиста Кирилла Павлова прозвучат сочинения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка; концерт (12+) из произведений Кайи Саариахо, Джорджа Крама и Бернхарда Ланга, написанных по мотивам классической музыки; музыкально-поэтический перформанс Александры Листопадовой по мотивам творчества Марины Цветаевой «Орфей: между молчанием и речью» (18+) и другие камерные программы.

Клубные события будут идти каждый день на протяжении всего Дягилевского фестиваля. Их посещение бесплатно, однако на некоторые нужна регистрация.

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