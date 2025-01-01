Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На Дягилевском фестивале вновь пройдёт спектакль на заводе На территории предприятия «Сибур-Химпром» будет поставлена «Седьмая печать» по мотивам пьесы Бергмана Поделиться Твитнуть

Год назад на Дягилевском фестивале в Перми впервые был реализован совместный проект с предприятием «Сибур-Химпром», на территории которого состоялся концерт-экскурсия «Голос завода» (18+). Зрители в сопровождении артистов Пермского ТЮЗа проехали по заводу, чтобы посмотреть, как искусство и производство взаимодействуют друг с другом: индустриальный вайб служит источником вдохновения для художников, а технические специалисты находят нестандартные творческие решения производственных задач. В финале променада состоялась премьера симфонии Олега Гудачёва, созданной на основе звуков завода.

Видимо, эксперимент оказался удачным: во время нынешнего фестиваля на том же предприятии пройдёт премьера спектакля-путешествия «Седьмая печать» (16+) по мотивам пьесы и одноимённого фильма Ингмара Бергмана.

Действие «Седьмой печати» Бергмана происходит в средневековье. Рыцарь Антониус возвращается домой после крестового похода, и его уже поджидает Смерть. Рыцарь просит отсрочку, предлагая сыграть в шахматы. Ключевой образ пьесы (1955) и фильма (1957) Ингмар Бергман увидел в церкви Тэбю на фреске «Смерть, играющая в шахматы».

Премьера Дягилевского фестиваля продолжает эту «родословную» и становится своеобразным набором живых фресок. Действие спектакля начнётся ещё по пути на промышленную площадку «Сибур-Химпром». Зрители, следуя за текстом пьесы, специально для фестиваля впервые переведённым на русский язык и звучащим в наушниках, пройдут через семь пространственных инсталляций. Каждая из них изменяется под воздействием сюжетных перипетий. Спектакль должен стать визуальным, перформативным и кинетическим опытом, в котором пространство само рассказывает историю.

Режиссёр проекта Фёдор Федотов — резидент Пермской оперы, где он поставил оперы «Река Кёрлью» (12+) Бенджамина Бриттена, «Похмелье» (18+) Георгия Фёдорова и «Тоска» (18+) Джакомо Пуччини.

Фёдор Федотов, режиссёр «Седьмой печати»:

— Мы повторяем путь Бергмана наоборот: из пьесы, придуманной по сюжету церковных фресок, создаём художественные инсталляции и буквально выходим за рамки привычной сцены. Мы создали интерактивный театральный формат, в котором зрители становятся одновременно участниками и исполнителями, а индустриальная среда — сценой.

Действующее производство в нашей постановке — не просто фон, это активное пространство, где технологии и материалы становятся частью художественного высказывания. Промышленность и искусство объединяет процесс создания: на заводе производят материалы и готовую продукцию, в искусстве создают смыслы. И то, и другое требует точности, внимания к деталям и творческого подхода.

Декорации для постановки создал художник-сценограф Филипп Шейн, известный работами для Театра на Малой Бронной, «Сатирикона», театра им. Евгения Вахтангова, «Современника», Театра на Таганке, Московского академического театра им. Вл. Маяковского.

Показы спектакля-путешествия «Седьмая печать» состоятся 21 июня в 14:30 и 17:00 и 22 июня в 12:00, 14:30 и 17:00. При оформлении заявки на сайте фестиваля зрителям будет направлена подробная информация о событии и месте отправления. При посещении предприятия «Сибур-Химпром» необходимо иметь при себе паспорт.

Ещё одним совместным проектом Дягилевского фестиваля и Пермской оперы станет постановка «Самсона и Далилы» (16+) Камиля Сен-Санса. Режиссёр спектакля — Анна Гусева, музыкальный руководитель и дирижёр — Владимир Ткаченко.

Дягилевский фестиваль-2025 реализуется при участии Президентского фонда поддержки культурных инициатив.

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