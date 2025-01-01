Алёна Бронникова Ремонт здания Благородного собрания в Перми КРПК выполнит за 307 млн рублей Два года назад компания завершила реконструкцию объекта Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

Власти Пермского края выбрали подрядчика для выполнения ремонтных работ в здании Благородного собрания в Перми (ул. Сибирская, 20). Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минзакупок, договор будет заключён с АО «КРПК».

На сайте госзакупок данная информация не отображена. Согласно опубликованным данным, в конкурсе участвовали три компании. Одна из них предложила выполнить работы за 307 500 000,00 млн руб., две других — за начальную цену контракта, 307 508 349,34 млн руб. Победителем был выбран участник под номером 1, согласившийся выполнить ремонт по начальной цене.

Все работы должны быть завершены до 18 декабря 2026 года. В перечень вошли устройство наружной сети теплоснабжения, ремонтные работы внутри здания и на чердаке, монтаж системы видеонаблюдения и сигнализации, электрооборудования и коммунальных систем.

КРПК также занималась реконструкцией здания, работы были завершены в 2023 году. Строители капитально отремонтировали фасад, входные группы, выполнили гидроизоляцию фундамента, заменили окна и кровлю.

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