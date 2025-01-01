В Перми регистрируют товарный знак в честь бывшего БК «Урал-Грейт» Под ним планируют производить одежду, обувь и пиво Поделиться Твитнуть

В Перми компания «Ламарка Интеллект» подала заявку на регистрацию нового товарного знака (ТЗ) под названием MAKE URAL GREAT AGAIN. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамья».

У ТЗ три классификации — производство одежды и обуви, пивоварение, а также организация культурных и образовательных мероприятий.





Илья Нестеров, совладелец патентной компании, подтвердил регистрацию товарного знака для выпуска крафтового пива, производства футболок и бейсболок. Он отметил, что в будущем планируется продажа лицензий на производство пива другим заводам по всей стране.





«Бренд звучит как лозунг, а также должен напомнить о величии упразднённого пермского баскетбольного клуба»,— отметил Илья Нестеров.





Имя клиента, для которого регистрируется бренд, Нестеров не раскрыл.





Ранее «Ламарка Интеллект» уже пыталась зарегистрировать ТЗ URAL GREAT для производства ювелирных изделий, а также для использования в сфере кафе и кальянных и для алкогольной продукции. Имя клиента осталось неизвестным.





Напомним, деятельность баскетбольного клуба «Урал-Грейт» из Перми остановлена в 2009 году. В 2012 году бывшие игроки «Урал-Грейта» создали новый клуб «Парма».

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