В Минтрансе объяснили высадку детей из автобуса Пермь–Култаево Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края дало разъяснения сайту perm.aif.ru относительно ситуации с высадкой группы детей из автобуса, следовавшего из Перми в Култаево.

Инцидент произошёл на автовокзале Перми 4 июня. В местных Telegram-каналах появились видеокадры, как дети покидают автобус под наблюдением сотрудника службы безопасности автовокзала. Автор ролика сообщил, что сопровождающие лица и дети не успели приобрести билеты и планировали оплатить проезд непосредственно в автобусе. Однако им это сделать не дали.

Как рассказали в Министерстве транспорта Прикамья, инцидент произошёл в 14:35. Сопровождающая группы обратилась в кассу, чтобы приобрести 24 билета на ближайший рейс до Култаево. Ей сообщили, что отправление запланировано на 14:55.

В это время к платформе прибыл автобус, отправляющийся в 14:35 (продажа билетов на который уже была завершена). Женщина с детьми, не имея билетов, направилась к автобусу и вошла в салон, несмотря на протесты кондуктора. Кондуктор предложила им покинуть салон, но встретила сопротивление. После возникшего конфликта между кондуктором и сопровождающей к автобусу подошли сотрудники охраны, и дети покинули транспортное средство (этот момент был запечатлён на видео). После этого группа школьников приобрела билеты в кассе и отправилась в Култаево рейсом в 14:55.

В министерстве подчеркнули, что на автовокзале Перми есть кассы, и билеты необходимо приобретать только там или через веб-сайт вокзала. В автобусе билет можно купить только на промежуточной остановке, где нет касс. Продажа билетов прекращается за 2-3 минуты до отправления, когда диспетчерская передаёт перевозчику посадочные листы.

Как пояснили в министерстве, приобретение билетов в автобусе непосредственно перед отправлением приведёт к задержкам рейсов и невозможности своевременного прибытия следующих автобусов на платформу, а значит к сбоям в работе автовокзала.

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