В Перми полиция вычислила курьера, забравшего у пенсионерки 3,5 млн рублей Женщина отдала деньги под угрозой мошенников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сотрудники Управления МВД России вычислили курьера, забравшего у пенсионерки более 3,5 млн руб.

По информации ведомства, 85-летняя пермячка ответила на звонок «менеджера» телекоммуникационной компании. Он попросил продлить договор на обслуживание номера. Как только пенсионерка назвала свои данные, разговор завершился.





Далее женщине позвонил «сотрудник» ФСБ. Он сказал, пенсионерке нужно передать 2,5 млн руб. курьеру для декларирования денег, так как с её счёта была попытка перевода средств в Украину. Пожилая пермячка выполнила все указания, а на следующий день передала курьеру 1 млн руб.





Через месяц женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В результате расследования сотрудники МВД нашли курьера — 19-летнего жителя Перми. Выяснилось, что он обманул ещё двух пенсионерок. Общая сумма ущерба — около 3 млн руб.





В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, он помещён под домашний арест.





Ранее также сообщалось о задержании курьера — 25-летнего жителя Бурятии. 77-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые ввели её в заблуждение и заставили отдать все свои накопления.

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