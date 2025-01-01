В Перми полиция задержала курьера, забравшего у пенсионерки 450 тысяч рублей Женщина отдала все свои сбережения после того, как её запугали мошенники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 77-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые ввели её в заблуждение и заставили отдать все свои накопления. После обращения в полицию правоохранители вычислили курьера и задержали его. Злоумышленником оказался 25-летний житель Бурятии. В отношении него завели уголовное дело о мошенничестве. Ему уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как пояснили в пресс-службе полиции, пенсионерке поступил звонок от мужчины, который назвал себя представителем телекоммуникационной компании. Он сказал, что проводит сверку данных договоров на оказание услуг связи, после чего попросил женщину продиктовать ему её паспортные данные. В течение последних двух дней пенсионерке звонили «младший советник юстиции военной прокуратуры Пермского края» и «сотрудник банковского надзора». Сначала пожилую женщину запугали тем, что от неё якобы зафиксирован подозрительный перевод денег на территорию Украины, а потом сказали, что можно уладить вопрос, отдав курьеру 450 тыс. руб.

В итоге в течение четырёх дней потерпевшая звонила мошенникам, чтобы узнать, когда можно забрать накопления, но поняв, что её обманули, пошла в полицию.

Позже курьера задержали в Кировском районе Перми.

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