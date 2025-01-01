На строительстве пермской школы №146 завершается установка витражей Реконструкцией здания занимается ООО «Кинетика» Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

На 6 июня 2025 года работы по реконструкции пермской школы №146 в Мотовилихинском районе (возле Цирка) выполнены на 70%. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале. Ранее о такой готовности объекта сообщали и в мэрии.

В настоящий момент основные усилия строителей направлены на фасадные работы (уже можно заметить появление декоративных элементов, также началась окраска), установку инженерных коммуникаций и лифтового оборудования. Кроме того, близится к завершению устройство кровли и монтаж витражных конструкций.

«Внутренняя отделка помещений выполнена на 60%. На территории новой школы начаты работы по благоустройству. Будут созданы комфортные места для занятий физической культурой и места для отдыха. В том же историческом стиле к зданию уже возведен пристрой, в котором обустраивают актовый зал, спортивный зал, столовую», — сообщил глава региона.

Реконструкцией здания занимается ООО «Кинетика» (бывшее ООО «2ЖБК-Строй»).

Напомним, в здании швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, построенном около 100 лет назад, ранее находилось общежитие. После признания объекта аварийным было решено его расселить, а затем реконструировать, вернув исторический облик. После сдачи объекта в нём будет находиться школа №146, где будут учиться школьники 7-11 классов. Работы начались в 2023 году.

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