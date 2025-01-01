Алёна Бронникова Реконструируемое под школу здание на Уральской, 110 в Перми готово на 70% Окончание работ ожидается к осени Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала губернатора Дмитрия Махонина

Работы по реконструкции здания на ул. Уральской, 110 в Перми для размещения в нём школы № 146 завершены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мотовилихинского района.

«По состоянию на сегодняшний день завершён монтаж всех необходимых инженерных коммуникаций. Кровля находится на завершающей стадии устройства, начаты работы по благоустройству прилегающих территорий. Прогресс текущих работ составляет примерно 70%», — информирует мэрия.

Реконструкцией здания занимается ООО «Кинетика» (бывшее ООО 2ЖБК-Строй»). В данный момент ведутся внутренние работы по отделке помещений, устройство фасадных декоративных элементов и витражей, нанесение декоративной штукатурки. Планируется, что работы будут завершены к осени.

Напомним, в здании швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, построенном около 100 лет назад, ранее находилось общежитие. После признания объекта аварийным было решено его расселить, а затем реконструировать, вернув ему исторический облик. После сдачи объекта в нём будет находиться школа №146, где будут учиться школьники с 7-го по 11 классы. Работы начались в 2023 году, в начале 2025-го подрядчик приступил к обустройству инженерных коммуникаций.

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