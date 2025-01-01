Губернатор рассказал, как в Перми идёт строительство школы №146 Её начали возводить год назад Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала губернатора Дмитрия Махонина

Губернатор Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале рассказал о ходе строительства новой школы №146 на ул. Уральской, 110 в Перми. Её начали возводить в декабре 2023 года.

На территории рядом с Цирком уже стоит сооружение площадью около 14 тыс. кв. метров, готов его внешний контур, все оконные конструкции установлены, а работы по монтажу крыши близятся к завершению. В настоящее время начался этап внутренней отделки: строительные бригады занимаются установкой межкомнатных перегородок и прокладкой инженерных коммуникаций.

скриншот видео из тг-канала губернатора Дмитрия Махонина

«Мы не просто строим новую школу, а восстанавливаем исторический облик здания. Подрядчик восстановил истинный цвет стен и уникальный облик фасада. В том же историческом стиле к зданию уже возвели пристрой, в котором обустраивают актовый зал, спортивный зал и столовую. Главе Перми Эдуарду Соснину дал поручение держать сроки завершения строительства на особом контроле. Чтобы ученики школы №146 следующий год встречали уже в новом здании» — написал Дмитрий Махонин.

Напомним, в историческом здании швейцарского архитектора Ханнеса Мейера по ул. Уральской, 110 (рядом с цирком) ранее находилось общежитие. После признания объекта аварийным было решено его расселить. Затем администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию для размещения в здании школы № 146. Завершить работы планируется к концу 2025 года.

начались внутренние отделочные работы / фото: скриншот видео из тг-канала губернатора Дмитрия Махонина

Стоимость заключённого контракта сначала составляла 645,6 млн руб. Однако в августе 2023 года выяснилось, что цена стройки увеличилась почти в два раза. Власти объяснили это «выявленными при разработке проектной документации по объекту обстоятельствами». Дополнительные 249,9 млн руб. выделят из бюджета Перми, ещё 304,5 млн — из краевого. В декабре 2023 года проект успешно прошёл историко-культурную и государственную экспертизу.





скриншот видео из тг-канала губернатора Дмитрия Махонина

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