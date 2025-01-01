Алёна Бронникова В Пермском крае клещи покусали более 2 тысяч детей В целом за неделю количество пострадавших выросло на 30% Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

С начала эпидсезона в лечебные учреждения Пермского края поступило 13 425 обращений от жителей, столкнувшихся с присасыванием клещей, среди которых 2785 случаев зафиксированы у детей. Случаи укусов клещами зарегистрированы во всех округах региона.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на управление Роспотребнадзора, лидерами по количеству обращений являются Пермский МО (2085 случаев), Пермь (1777 случаев) и Краснокамский ГО (1026 случаев). В 46,5% случаев присасывание произошло при посещении индивидуальных садов, в 24% — на территории, прилегающей к дому, и в 22,7% — в лесной зоне.

Анализ клещей, извлечённых из пострадавших, показал, что 47,3% из них являются носителями иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 3,2% — моноцитарного эрлихиоза человека, 0,7% — клещевого вирусного энцефалита, 0,6% — гранулоцитарного анаплазмоза.

Краевые власти обращают внимание на важность профилактических мер. Неспецифическая профилактика включает в себя проведение акарицидных и дератизационных обработок территорий, ношение защитной одежды, самоосмотры после посещения мест с высокой травой и кустарниками и использование репеллентов.

Неделей ранее сообщалось, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 10 339 человек. За неделю их количество выросло на 30%. Укусы детей были зафиксированы в 2227 случаях.

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