С начала года в Прикамье зафиксировано более 10,3 тысячи укусов клещей Среди пострадавших было почти 3 тысячи детей Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обнародовало данные по количеству укусов клещей с начала сезона. За этот период в медорганизации региона обратились 10 339 человек, в том числе 2227 детей.

По итогам лабораторных исследований клещей, которых жители Прикамья сдали за 22 неделю, 46,2% клещей были инфицированы боррелиозом, а 1,6% — клещевым энцефалитом.

Чтобы снизить риски заражения инфекцией, специалисты ведомства советуют носить защитную одежду, использовать репелленты и проводить в самоосмотры после посещения мест с высокой травой и кустарниками.

Кроме того, обезопасить себя можно с помощью своевременного курса иммунизации. Вакцина от клещевого энцефалита есть во всех медицинских учреждениях региона.

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