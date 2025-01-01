В Прикамье дисквалифицировали директора березниковской УК Постановление суда вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

В Березниках вступило в силу постановление суда о дисквалификации директора УК «Эксплуатация МКД» Светланы Медведевой в Березниках. Об этом сообщили в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН).

Как уточнили в ведомстве, 25 февраля мировой суд признал Медведеву виновной и назначил ей наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев. Поводом стали многочисленные нарушения лицензионных требований, которые касаются содержания общего имущества в многоквартирных домах № 42 и 55 по пр. Советскому и № 88 по ул. Ломоносова в Березниках.

В многоквартирном доме № 42 по проспекту Советскому на потолке отпала штукатурка, были трещины на стенах, а за состоянием дома не наблюдали. В доме № 55 по этому же проспекту тоже были трещины, а также отверстия в кровле, а в доме по ул. Ломоносова частично был разрушен козырёк и колонны входной группы первого подъезда.

Обвиняемая не согласилась с вынесенным решением и подала жалобу в Березниковский городской суд, однако районный суд оставил жалобу без удовлетворения, и 4 июня судебный акт вступил в законную силу.

В ИГЖН добавили, что ранее Светлана Медведева как должностное лицо уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов.

Ей назначали штрафы на сумму более 200 тыс. руб.

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