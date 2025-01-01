Новый период жары в Прикамье продлится пять дней Воздух прогреется до +31° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На следующей неделе в Пермском крае ожидается аномальное потепление. Как сообщают специалисты проекта «Метеоролог.и.я», это связано с установлением мощного антициклона на Южном Урале.

По данным метеорологов, в понедельник, 9 июня, днём температура поднимется до +24°...+29°. На следующий день, 10 июня, столбик термометра покажет +26°...+31°.





Температура ночью, по словам авторов проекта, будет комфортной — преимущественно +10°...+15° градусов. При этом в низинах может быть немного прохладнее.





Продолжительность жаркого периода, скорее всего, составит около пяти суток.





В период аномального потепления также вероятны кратковременные дожди и грозы. Это связано с тем, что регион будет находиться на удалении от центра антициклона примерно на 300-600 км.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что первая декада июня в Перми будет характеризоваться умеренно тёплой и дождливой погодой. Начало месяца ожидается жарким, однако вскоре последует резкое похолодание на 4-6°.

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