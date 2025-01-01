Температура воздуха в июне в Прикамье будет выше нормы на 1-2 °C При этом ожидаются обильные осадки Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В июне в Пермском крае температура воздуха будет на 1-2 °C выше нормы, кроме того, ожидается значительное количество осадков. Об этом сообщает «ВЕТТА» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

«Количество осадков в июне ожидается выше нормы, причём обильные осадки выпадут уже в первой декаде месяца», — сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.





Синоптики прогнозируют, что первая декада июня в Перми будет характеризоваться умеренно тёплой и дождливой погодой. Начало месяца ожидается жарким, однако вскоре последует резкое похолодание на 4-6 °C.





В период с 5 по 6 июня возможны сильные дожди, а температура в дневные часы может опуститься до +12…+15 °C. В конце первой декады вновь ожидается подъём температуры до +25…+29 °C, но останутся дожди и грозы.





В середине месяца синоптики предсказывают умеренно тёплую погоду, температура воздуха будет на 1-2 °C выше нормы.





Прогноз на вторую половину месяца остаётся неопределенным, но метеорологические центры предполагают, что «температура воздуха останется немного выше нормы, а осадков будет около нормы».

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