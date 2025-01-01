В Балатовском лесу Перми высадили яблоневый сад Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В День эколога, 5 июня, у визит-центра в Балатовском лесу Перми прошла акция по высадке яблоневых деревьев. Она была организована Министерством природных ресурсов Пермского края.

В акции приняли участие представители государственных структур, занимающиеся вопросами охраны природы, контроля за земельными и водными ресурсами, а также сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края.

Посаженные яблони послужат украшением территории визит-центра, где в настоящее время завершаются работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории, а также поспособствуют улучшению условий обитания для различных видов животных и птиц.

Яблоневый сад, созданный возле визит-центра, не только придаст эстетическую привлекательность этому месту, но и станет точкой притяжения для посетителей, олицетворяя собой единство человека и природы, прокомментировали событие в министерстве.

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