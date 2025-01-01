На пожаре в Пермском крае спаслись 6 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Шестеро жильцов спаслись во время пожара, вспыхнувшего в доме на ул. 50 лет Победы в с. Юсьва Юсьвенского муниципального округа Прикамья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что получили сигнал о возгорании 6 июня в 01:35 ночи.

На место происшествия прибыли 17 пожарных и семь единиц спецтехники.

По прибытии первого расчёта было установлено, что огнём охвачен двухквартирный жилой дом и хозпостройки. Обошлось без жертв и пострадавших. Пятеро взрослых и один ребёнок смогли эвакуироваться самостоятельно, покинув здание через окно и дверной проём.

Огонь распространился на площади 240 кв. м.

Пожар был локализован в 02:21, а полностью ликвидирован в 02:30.

Предварительной причиной пожара названо несоблюдение требований при установке и использовании оборудования.

В данный момент ведётся проверка, выясняются все обстоятельства и точная причина произошедшего.

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