В Пермь перевезли ребёнка, пострадавшего в смертельном ДТП в Чайковском округе В аварии погиб пассажир 2009 года рождения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь доставили одного из детей, пострадавших в смертельной аварии в Чайковском округе в конце мая. Об этом сообщает perm.aif со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Выжившего ребёнка 5 июня перевезли в Пермь, так как он находится в тяжёлом состоянии.

В минздраве отметили, что все трое пациентов продолжают лечение в условиях стационара, получают всю необходимую медицинскую помощь. Женщина и один ребёнок сейчас в удовлетворительном состоянии.

Как писал ранее «Новый компаньон», вечером 31 мая на территории Чайковского городского округа случилась смертельная авария. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справилась с управлением и съехала с дороги в правый кювет, в результате чего машина опрокинулась.

В автоаварии погиб ребёнок 2009 г.р., а водителя и двоих детей 2019 и 2011 г.р. госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как выяснилось позже, женщина села за руль без водительского удостоверения.

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