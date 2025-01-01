Из мэрии Перми уволился Игорь Субботин
Ему не продлили контракт
Старожил городской администрации Игорь Субботин покинул мэрию Перми. В последние несколько месяцев он работал в должности советника мэра, а до этого — заместителем главы краевой столицы.
«Коммерсантъ-Прикамье», со ссылаясь на мэрию, пишет, что Субботину не продлили срок контракта.
Как ранее писал «Новый компаньон», в конце января этого года покинул свой пост заместителя мэра. На пленарке Пермской городской думы он попрощался с депутатами, поблагодарив их за работу, и покинул зал заседаний под аплодисменты парламентариев.
Его место занял экс-министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин. который пришел в мэрию с кресла министра ЖКХ и благоустройства.
Игорь Субботин работал в городской администрации с 2009 года. Сначала он был главой Дзержинского района Перми, а в 2018 году стал вице-мэром Перми и курировал вопросы, связанные с коммунальным хозяйством.
После увольнения с должности замглавы, мэрия заключила с Субботиным срочный трудовой контракт на пост советника главы города.
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