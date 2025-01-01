В Перми продают паназиатское кафе «Камоме» и доставку «Чайка суши» С покупателя просят 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлено бистро «Камоме», а также доставка роллов и кафе «Чайка суши». Заведения расположены на ул. Екатерининской, 120.

Согласно информации в объявлении на сайте «Авито», собственник продаёт кафе с полным комплектом оборудования, мебелью и интерьером. В комплект также входят готовый сайт, мобильное приложение, аккаунты в соцсетях, Яндекс и 2ГИС, а также база поставщиков, рецепты и все необходимые лицензии. Кафе имеет постоянную клиентскую базу и высокий рейтинг.





Площадь помещения — 100 «квадратов». Стоимость аренды помещения в месяц составляет 125 тыс. руб.





Стоимость сделки — 2,5 млн руб., но возможен торг и поэтапная передача дел. Причина продажи, как указано в объявлении, — личные обстоятельства собственника.





Напомним, в апреле этого года на продажу было выставлено помещение , где располагается «Камоме» и «Чайка суши». Объект расположен на первом этаже жилого дома, между ресторанами «Никала Пиросмани» и «Суфра». Сумма продажи — 28 млн руб.

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