Дело главного инженера УК, по вине которого в Перми работнику отрезало голову, направлено в суд Поделиться Твитнуть

В Перми завершено следствие по делу главного инженера управляющей организации (ООО УК «Радуга»), обвиняемого в нарушении правил безопасности труда, повлекшем гибель сотрудника (ч.2 ст. 143 УК РФ). Дело передано в суд. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что обвиняемый не обеспечил должный уровень безопасности при организации уборки территории возле торгового центра «Радуга» в Перми. Работы выполнялись с использованием мини-погрузчика без защитных ограждений на окнах, что привело к трагической гибели сотрудника.

Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд, где будет принято решение по существу обвинения.

Напомним, 12 декабря 2024 года водитель погрузчика получил задачу по уборке снега на парковке возле ТЦ «Радуга» по ул. 1-й Красноармейской, 6 в Перми. При подъезде к пропускному пункту мужчина высунул голову и руку в левое окно, случайно задев рычаги управления ковшом. Это привело к движению ковша и придавливанию работника между крышей и подъёмным механизмом погрузчика. В результате мужчине отрезало голову и он погиб. В ходе проверки Госинспекции труда ответственными за данное происшествие признаны директор и главный инженер ООО УК «Радуга». Было возбуждено уголовное дело.

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