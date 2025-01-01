Проверку Роспотребнадзора в Перми после зимнего ремонта прошло 141 речное судно Среди них 12 теплоходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Камском бассейне в Перми сдаются речные судна после зимнего ремонта. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По состоянию на 5 июня, проверка на соответствие сантребованиям проведена на 141 речном судне. Среди них и 12 туристических теплоходов — «Павел Бажов», «Ф.И. Панферов», «Владимир Маяковский», «Федор Достоевский», «Н.В. Гоголь», «Хирург Разумовский», «Михаил Кутузов», « Юрий Никулин», «Борис Полевой», «Козьма Минин», «Александр Фадеев», «Василий Чапаев». Все они получили санитарные свидетельства.





По законодательству наличие судового санитарного свидетельства о праве плавания является обязательным.





Услуги по выдаче свидетельств предоставляются как через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), так и при подаче заявлений лично или по электронной почте. На сегодняшний день зарегистрировано 152 заявления.





Ранее «Новый компаньон» писал, что пассажирское сообщение по маршруту Пермь—Краснокамск начнётся 16 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.