Навигация по маршруту Пермь–Краснокамск начнётся 16 июня Общее время в пути составит 4 часа 20 минут Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале сообщил, что модульный причал для Краснокамска спущен на воду. Его установило ООО «Пермская судоверфь».

Причал длиной 24 м с универсальной конструкцией прошёл испытания и может использоваться для высадки и посадки пассажиров со всех типов судов. Пассажирский катамаран на электродвижении «ЭкоходЪ 2» начнёт курсировать по маршруту Пермь I–Краснокамск через Закамск с 16 июня. Длина маршрута составит 45 км, а время в пути (с остановками) — 4 часа 20 минут.

В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что судно будет ходить с понедельника по четверг включительно. Отметим, что заказчиком маршрута является подведомственное минтрансу ГКУ «Организатор пассажирских перевозок». Полное расписание всех отправлений размещено на официальном сайте ГКУ «ОПП ПК» в разделе «Речные перевозки». Билеты на рейсы можно приобрести в кассах Речного вокзала в Перми, а в Закамске и Краснокамске — по терминалу непосредственно на судне.

Напомним, «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 130 человек. На главной палубе установлены кресла и столики на два и четыре пассажира, верхняя палуба частично открыта. На борту есть розетки для зарядки гаджетов, кондиционер, туалетные комнаты.

Навигация по маршруту Пермь I–Краснокамск запланирована до 30 сентября текущего года.

Добавим, что это уже четвёртый модульный причал, который в Прикамье установила Пермская судоверфь. Ранее они появились на Перми I, в Закамске и архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

«Благодаря краевой поддержке Пермская судоверфь обновляется и наращивает производство, в том числе и причальной инфраструктуры. Этим летом модульный причал также установим на набережной Соликамска», — сообщил Дмитрий Махонин.









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