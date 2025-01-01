Осуждён предприниматель, по вине которого в Пермском крае погибла туристка Она упала в ущелье на Усьвинских столбах Поделиться Твитнуть

Фото Павла Жигалова. Усьвинские столбы / zhigalovphoto.ru

В Тюмени вынесен приговор бизнесмену Сергею Григорьеву, который организовал зимнюю поездку к Усьвинским столбам в Пермском крае в феврале 2021 года. Во время тура произошёл несчастный случай — одна из участниц, 38-летняя женщина, потеряла равновесие и упала в ущелье. Смерть туристки наступила от полученных травм на глубине более 18 метров.

По заявлению региональной прокуратуры, предоставленная услуга не соответствовала требованиям безопасности.

Как сообщает издание 72.ru, на судебном заседании Сергей Григорьев, являвшийся организатором тура от «Клуба туриста "Тайга"», в последнем слове полностью признал вину в гибели Татьяны Мадеевой, назвав это непоправимой трагедией, за которую он несёт ответственность. Он выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшей, подчеркнув, что искренне раскаивается и готов возместить материальный и моральный ущерб в соответствии с решением суда.

Суд приговорил Сергея Григорьева к двум с половиной годам лишения свободы, однако данное наказание было заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Кроме того, ему предстоит выплатить 1,9 млн руб. в качестве компенсации морального вреда пострадавшим и возместить расходы на похороны в размере 17 449 руб.

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