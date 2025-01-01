Пермский бизнесмен Дмитрий Лумпов откроет в Санкт-Петербурге магазин премиальных шуб Поделиться Твитнуть

фото: senivpetro

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Пермский предприниматель Дмитрий Лумпов намерен расширить свой бизнес, открыв магазин меховых изделий Furnari в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Furnari — это московский бренд, известный своими коллекциями, выполненными из меха норки, соболя и шиншиллы премиум-класса.

Новый бутик расположится на Невском проспекте, заняв площадь в 50 кв. м в помещении, ранее принадлежавшем часовому салону Tag Heuer. Головной магазин Furnari, совмещенный с производством, находится в Москве, а также имеется филиал в Цюрихе.

Сайт Furnari сообщает, что Дмитрий Лумпов родом из Перми. Его семья ранее владела ателье в Перми, которое было закрыто в 1996 году. Десять лет спустя Лумпов решил возобновить семейный бизнес и создал бренд Siberia, специализирующийся на меховой одежде премиум-класса, который впоследствии был переименован в Furnari. С 2005 года фабрика производит коллекции для мужчин и женщин, используя кашемир и мех: соболя, норку, куницу, рысь и шиншиллу. С 2021 года для пошива пальто используется итальянский кашемир премиум-качества. В 2023 году Furnari полностью перешел на собственное производство. Ценовой диапазон продукции варьируется от 55 тыс. до 1,9 млн руб.

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