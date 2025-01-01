Турфирму в Перми обвиняют в хищении 18 млн рублей из бюджета Средства получены в рамках нацпроекта Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Перми утвердила обвинение по уголовному делу в отношении руководителя и трёх сотрудников туристической организации.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые незаконно получили более 18 млн руб. компенсации по программе субсидирования внутреннего туризма — нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Установлено, что они отправляли ложные сведения о туристических услугах с целью получения субсидий.





Сотрудники обвиняются в мошенничестве при получении выплат в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного положения (чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ).





Прокуратура отправила в суд уголовное дело по факту мошенничества. Иск рассмотрит Свердловский районный суд Перми.





Ранее также сообщалось, что в Перми осудили руководителя похоронного бюро за незаконный сбор сведений об умерших . Обвиняемый неправомерно добывал данные о вызовах бригад скорой помощи, которые констатировали смерть пациентов.





Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.