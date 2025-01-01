Синоптики рассказали, когда в Пермский край вернётся 30-градусная жара Поделиться Твитнуть

фото: stefamerpik

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В Пермский край на грядущих выходных днях начнет поступать более тёплый и насыщенный влагой воздушный поток с юго-западного направления, что приведёт к новой фазе повышения температуры, сообщает ВЕТТА со ссылкой на метеорологов.

Ожидается, что температурные показатели увеличатся ещё на 2-4 градуса по сравнению с предшествующими днями. В воскресенье воздух прогреется до отметок +22…+27 градусов, при этом сохранится вероятность незначительных осадков и грозовых явлений.

По предварительным данным синоптиков, на следующей неделе в регионе ожидается возвращение 30-градусной жары, даже в ночное время суток температура не будет опускаться ниже +20 градусов. Наивысшая температура прогнозируется в среду — до +31 градуса. При этом значительных дождей по-прежнему не ожидается, непродолжительные осадки с грозами вероятны лишь в северных районах Прикамья.

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