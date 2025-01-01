В центре Перми начался ремонт улицы Куйбышева Работы ведутся и в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на этой неделе в Перми начались ремонтные работы на трёх дорожных участках.

В Ленинском районе начался ремонт ул. Куйбышева. Работы ведутся на двух участках: от улиц Советской до Монастырской и от Ленина до Екатерининской. Власти планируют обновить дорожное покрытие, отремонтировать тротуары, нанести новую разметку и установить дорожные знаки.





В Орджоникидзевском районе идёт обновление ул. Лянгасова. На участке меняют дорожное покрытие от дома №135 до 96а, проезжую часть, бордюры и ливнеприёмные колодцы.





Как сообщил Глава Перми Эдуард Соснин, всего в этом году обновят 17 участков дорог в каждом районе города.





Ранее также сообщалось , что в Мотовилихинском районе Перми отремонтировали более 50 тыс. кв. м. дорог. Были обновлены участки на улицах Уральской, Грибоедова, Крупской, Аркадия Гайдара, Артёма, Мостовой, а также дорога, соединяющая ул. Стахановскую с Восточным обходом.

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