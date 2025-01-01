В Мотовилихинском районе Перми отремонтировали более 50 тысяч квадратных метров дорог Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Согласно информации от МКУ «Пермблагоустройство», все запланированные на 2025 год работы по текущему ремонту дорожного покрытия в Мотовилихинском районе Перми завершены. Общая площадь отремонтированных участков превысила 50 тыс. кв. м.

В частности, с использованием технологии «больших карт» были обновлены участки на улицах Уральской, Грибоедова, Крупской, Аркадия Гайдара, Артёма, Мостовой, а также дорога, соединяющая ул. Стахановскую с Восточным обходом.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мотовилихинском районе подрядная организация приступила к ремонту участка ул. Тургенева, от ул. Макаренко до ул. Дружбы.

Ремонтные работы также затронут бульвар Гагарина. Общая площадь ремонта участка от площади Дружбы до Южной дамбы составит более 42 тыс. кв. м, а его протяжённость — около 2 км. Этот объект дорожного ремонта один из самых масштабных в Перми в текущем году. В ходе работ заменят дорожное покрытие, бордюры и тротуары. Уже выполнено фрезерование.

Ул. Уинская будет отремонтирована на участке от ул. Макаренко до ул. Юрша, это 600 м. Здесь заменят асфальт, частично отремонтируют тротуар и локально заменят бортовой камень.





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