В Перми расселили ещё два аварийных дома В них проживало более 50 человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершены работы по расселению двух аварийных домов в Кировском и Дзержинском районах города. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

В доме, расположенном по адресу ул. Пензенская, 55, находилось 10 квартир общей площадью 418,8 кв. м, в которых проживали 19 человек. В доме по адресу ул. Красина, 16, было 13 жилых помещений, занимающих 427,6 кв. м, где проживало 32 человека. Каждому жильцу, в зависимости от прав собственности, была предоставлена денежная компенсация или альтернативное жильё.

Процесс расселения аварийного жилого фонда осуществляется в рамках действующих региональных и городских программ. Помимо этого, в текущем году продолжается реализация программы переселения, основанной на новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни».

В управлении жилищных отношений (ул. Максима Горького, 18) жители Перми могут получить всю необходимую информацию, касающуюся вопросов расселения, а также узнать о процедуре получения компенсации. Консультации доступны по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

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