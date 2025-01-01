Главу Очёрского округа Прикамья обязали решить проблему безнадзорных животных Весной стая собак напала двух девочек и загнала их в водоём Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Прокуратура Очёрского округа завершила проверку в местной администрации после нападения собак на детей весной этого года. Итогом проверки стало представление главе, а также иск в суд с требованием устранить выявленные в работе местных властей нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В начале апреля в соцсетях распространилось сообщение, что в д. Лужково Очёрского округа стая собак из 9-15 особей напала на гуляющих детей и загнала их в местный водоём. Потерпевшими были две девочки, которым пришлось стоять по пояс в воде, пока не появилась возможность уйти. К посту прилагалось видео, записанное от лица одной из пострадавших. На нём видно, что дети находятся в воде, а на берегу стоят собаки, которые лают и пытаются войти в водоём.

Как установила во время проверки прокуратура, несмотря на краевое финансирование, местная администрация не выполняет обязанности по работе с безнадзорными животными.

Главе муниципалитета внесли представление, однако он не устранил нарушения, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования прокурора.

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